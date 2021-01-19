Варшава, 19 января, 2021, 20:32 — ИА Регнум. 18 января вечером в польском городе Эльблонг подростки катались на санках, привязанных к автомобилю. В результате поворота автомобиля двое девушек врезались в дерево, в результате чего одна из них попала в реанимацию, другая с более легкими травмами госпитализирована. Об этом сообщает Onet.pl.

Санки

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили, что водителем «Рено» оказался 40-летний водитель. У него отобрали права, а также задержали.

«Такие экстремальные катания на санях прямо угрожают жизни и здоровью. Действующие правила дорожного движения прямо запрещают буксировку любого человека за автомобилем на лыжах, санях, роликовых коньках. За такие действия любой водитель может быть временно лишен права на управление автомобилем, а также должен будет оплатить штраф в размере 500 злотых. Но если это действие еще и повлекло несчастный случай, водителю может быть предъявлено и уголовное обвинение, предусматривающее лишение свободы на срок от шести месяцев до восьми лет», — сообщил Якуб Савицкий из пресс-службы полиции Эльблонга.

Пострадавшим девушкам 14 и 15 лет. 15-летняя девушка с тяжелой травмой головы борется за жизнь в реанимации. Её подруга с переломом находится в больнице.