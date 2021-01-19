Челябинск, 19 января, 2021, 20:23 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против охранника одной из баз отдыха. Его обвиняют в убийстве, сообщает областное управление СКР.

Убийство

Преступление было совершено в Карабашском городском округе 11 октября. Следователи полагают, что охранник убил инструктора по дайвингу, который жил на базе. Это произошло в ходе совместного распития алкоголя и возникшего конфликта.

Затем охранник скрыл тело в озере Увильды и скрылся, но был пойман в Аргаяшском районе. Дело передано в суд.