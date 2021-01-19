Тюмень, 19 января, 2021, 20:19 — ИА Регнум. В Тюмени в связи с эпидобстановкой по коронавирусу до 28 февраля приостанавливают действие льготных транспортных карт для граждан старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Антонова ИА REGNUM

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Исключение предусмотрено лишь для сотрудников медицинских учреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Тюменской области на 19 января коронавирусом заразились 26 397 человек. Выздоровели 24 797 человека, скончались 232 пациента с COVID-19.