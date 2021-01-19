Вашингтон, 19 января, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Новые санкции США, в том числе против компаний из России, вызваны «нарушением» американских законов о санкциях в отношении Венесуэлы, сообщили 19 января в минфине США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Речь идёт о 14 компаниях — из России (в том числе и «Рустанкер»), США, Великобритании, Италии, Швейцарии, Мальты, Панамы, шести судах, в том числе «Сьерра» (принадлежит «Рустанкеру») и «Максим Горький», и трёх физических лицах — граждан Испании, Италии, Швейцарии.

Все они, по данным Вашингтона, действовали в обход американских санкций, введённых против венесуэльского нефтяного сектора. Якобы все вышеперечисленные фигуранты санкционного списка уличены «в связи с сетью, пытающейся обойти американские санкции».

«Незаконный режим [венесуэльского президента Николаса] Мадуро продолжает использовать PDVSA (госкомпания Венесуэлы — прим. ИА REGNUM) в качестве основного канала коррупции для получения прибыли от венесуэльских природных ресурсов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кроме судов «Сьерра» и «Максим Горький», которые ходят под флагом России, под санкции попали суда из Либерии и Камеруна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США ввёл санкции в отношении судна «Фортуна» и её владельца за участие в проекте «Северный поток — 2».