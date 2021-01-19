Пекин, 19 января, 2021, 20:13 — ИА Регнум. Комментируя высокую оценку, которую дал российско-китайским отношениям глава МИД России Сергей Лавров на итоговой годовой пресс-конференции, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин отметила, что двустороннее стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина «не имеет предела и запретных зон». Сплоченность и дружба двух стран прочна и нерушима, подчеркивают в китайском внешнеполитическом ведомстве. Об этом 19 января сообщает Синьхуа, также обращая внимание на то, что отношения в 2020 году прошли проверку беспрецедентными глобальными изменениями, которые были вызваны эпидемией коронавируса.

Mid.ru Пресс-конференция Сергея Лаврова

Китайская сторона подчеркивает, что в наступившем 2021 году исполняется 20 лет Российско-китайскому договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Данный юбилей, по оценке официального Пекина, будет использован в целях подтверждения общей приверженности вечной дружбе и взаимовыгодному партнерству.