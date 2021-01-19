Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Ленинградской области по подозрению во взяточничестве задержаны глава муниципального образования и депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района — самого многонаселенного в регионе. Их подозревают в получении взяток в особо крупных размерах. Об этом 19 января сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

Задержание

По версии следствия, глава муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Виктор Воронин получил взятку от предпринимателя в виде имущества и оказания ему услуг — а именно выполнения ремонтных работ, стоимостью около 2 млн рублей, в своем доме.

В свою очередь депутат муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение», по данным следствия, во время исполнения им обязанностей главы муниципального совета, получил взятку в крупном размере от представителя этой же коммерческой организации за общее покровительство ее деятельности.

«В рамках расследования уголовного дела следователи регионального управления СК совместно с сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели ряд обысков по местам жительства и работы подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия, а также три единицы, предположительно, огнестрельного оружия и боеприпасы», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент подозреваемые задержаны до избрания им меры пресечения судом.

Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления, в также возможную причастность подозреваемых к другим преступлениям коррупционного характера.