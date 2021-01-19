Милан, Италия, 19 января, 2021, 20:06 — ИА Регнум. По данным за декабрь 2020 года объем кредитов граждан и компаний Италии вырос на 5,5% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили во вторник, 19 января, в национальной банковской ассоциации.

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В ноябре 2020 года объем кредитов, полученных предприятиями, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года вырос на 8,1%, объем кредитов, взятых гражданами — на 2,2%.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. По итогам года прогнозируются многомиллиардные потери из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, чтона8−9%. Госдолг Италии уже вырос на 20% ВВП, превысив отметку 150% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, может вырасти на миллион человек, в основном речь идет о гражданах с временными и «серыми» контрактами, занятых в сферах туризма, общественного питания, торговли. Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств, ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.