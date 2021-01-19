Рим, 19 января, 2021, 20:03 — ИА Регнум. В Еврокомиссии надеются, что правительственный кризис в Италии не помешает властям страны подготовить все необходимые документы для участия в программе «восстановительного» фонда ЕС, заявил во вторник, 19 января, вице-президент комиссии Валдис Домбровскис.

Франческо Гварди. Послы на аудиенции дожа в Зале Совета во Дворце дожей. 1776 — 1778

Италия должна получить из фонда больше любой другой страны ЕС (более 220 млрд евро), эти кредитные средства должны сыграть важную роль в восстановлении итальянской экономики, в Брюсселе надеются, что «политическая нестабильность» этому не помешает, отметил он.

Правительственный кризис в Италии начался по инициативе партии Маттео Ренци, чьи министры вышли из состава правительства и лишили коалицию «твёрдого» большинства. 18 января премьер-министр Джузеппе Конте получил вотум доверия в нижней палате парламента. 19 января состоится аналогичное голосование в сенате страны.

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