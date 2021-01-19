Москва, 19 января, 2021, 19:55 — ИА Регнум. За сто с лишним лет современной истории России страна дважды оказывалась в ситуации, когда люди шли за внешне красивыми идеями, а в результате наше Отечество теряло до четверти территории, до трети населения. А те огромные экономические и социально-политические потери, которые были нанесены стране, восстанавливались десятилетиями, — считает председатель Центрального совета политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Бураков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодняшние революционеры делают из берлинского пациента нового Керенского или Ельцина. И делают явно при полной поддержке из-за рубежа», — заявил он в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Партия пенсионеров относится к этому с большой тревогой. Мы поддерживаем идею борьбы с коррупцией. Но когда стало известно, что все материалы Фонда борьбы с коррупцией на самом деле готовились не молодыми талантливыми активными людьми, а, как рассказали сотрудники фонда, в том числе это содержалось в интервью Марии Певчих, речь шла о том, что все материалы ФБК готовились в Великобритании, привозились ею, и она выступала постановщиком и режиссером всех этих мероприятий. Это вызвало очень большую тревогу у многих людей, очень большое разочарование. Ибо, как недавно в дискуссии сказал один товарищ: может, это и хорошо, что англичане помогают нам бороться с коррупцией? На что наши коллеги ответили, что «понимаешь, интересно, сами-то британцы со своей коррупцией не борются…» А лондонский Сити переполнен тысячами, сотнями примеров коррупции… А вопросы борьбы с российской коррупцией их очень сильно заинтересовали. Вся эта деятельность, могу предположить, более чем тесно связана с иностранными спецслужбами и их борьбой за ослабление России», — подчеркнул Владимир Бураков.

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