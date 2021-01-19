Ярославль, 19 января, 2021, 19:54 — ИА Регнум. В Ярославле объявлено о сдвиге сроков транспортной реформы, власти все же намерены учесть замечания горожан. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Автобус в Ярославле

С заявлением о необходимости корректировки уже принятых решений по новой транспортной схеме Ярославля выступил губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона отметил, что получил «множество обращений от жителей», и поручил мэру Ярославля Владимиру Волкову учесть жалобы ярославцев.

«В очередной раз обращаю внимание на то, что реорганизация должна быть проведена в интересах жителей. Люди пользуются общественным транспортом несколько раз в день. Поэтому каждому ярославцу должно быть понятно, что и почему происходит с транспортной системой, к каким изменениям это приведет сейчас и в будущем. Поручил мэру города Ярославля Волкову Владимиру Михайловичу еще раз системно изучить предлагаемые замечания и правки от жителей, подключить к процессу дополнительных специалистов, провести широкую дискуссию и, при необходимости, внести правки в конкурсную документацию. Жители должны быть услышаны», — заявил губернатор Дмитрий Миронов.

City-yaroslavl.ru Общественной обсуждение транспортной схемы

Практически сразу же в мэрии Ярославля объявили о готовности учесть замечания по новой транспортной схеме. Более того, фактически говорится о том, что в областном центре может сохраниться восемь беспересадочных маршрутов из одного конца города в другой.

«Проведённый анализ позволил выявить те маршруты, по которым поступило наибольшее количество обращений, в том числе в части сохранения «беспересадочности», сложности самой пересадки в транспортно-пересадочных узлах и точечных изменений схем движения для сохранения существующих транспортных связей. Наибольшее количество обращений было связано с сохранением основных беспересадочных маршрутов, которые в настоящий момент работают по нерегулируемому тарифу, в частности маршрутов 91, 87, 85Д, 83, 38, 73, 96, 37. Кроме того, были получены и систематизированы предложения по корректировке предложенных схем движения», — отмечается в релизе мэрии Ярославля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM мэрия Ярославля в конце декабря 2020 года уже объявила конкурс на вновь вводимые городские маршруты общественного транспорта. Он должен был завершиться в начале февраля, а сами новые рейсы — запуститься с апреля 2021 года. Теперь чиновники говорят о корректировке конкурсной документации.

«Собранные замечания и предложения — это результат обратной связи, которую мы получили от жителей. Все замечания будем непосредственно учитывать в конкурсной документации, которая на сегодняшний день уже размещена, но тем не менее в неё будут внесены изменения», — заявил начальник управления пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский.

City-yaroslavl.ru Сергей Волканевский

Соответственно в мэрии объявили о сдвиге сроков самих конкурсов и полного введения в строй новой транспортной схемы. Ранее предполагалось, что первый этап транспортной реформы в Ярославле завершится в июле 2021 года.