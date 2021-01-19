Сатка, Челябинская область, 19 января, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области идёт проверка по факту нападения собаки на шестилетнего ребёнка. Инцидент произошёл в начале января возле одного из частных домов, сообщает региональное управление СКР.

State Farm Собака

По предварительным данным, мальчик гулял со своей матерью. Она остановилась поговорить с соседкой, которая держала собаку на поводке. Ребёнок наклонился к животному, и оно откусило у него часть губы.

Материалы были переданы в СКР из полиции. Медики восстановили ребёнку губу и оказывают всю необходимую помощь. А следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.