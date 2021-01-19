Вашингтон, 19 января, 2021, 19:46 — ИА Регнум. США в ближайшее время рассмотрят вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России. Об этом заявил 19 января госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

По его словам, санкции предполагается расширить в рамках американских законов «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и «О защите европейской энергобезопасности» (PEESA).

Напомним, ранее Вашингтон ввёл санкции в отношении судна «Фортуна», задействованного в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и компании — владельца трубоукладчика «КВТ-Рус».

Как отметил Помпео в своём заявлении, принятие данных мер призвано продемонстрировать, что Соединённые Штаты «не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает содействовать этому российскому инструменту принуждения».