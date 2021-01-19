Тунис, 19 января, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Слезоточивый газ применён против участников акции протеста в Тунисе, передаёт 19 января Al-Hadath.

Alisdare Hickson Применение слезоточивого газа

По словам очевидцев, полиция таким образом противодействовала движению участников акции в центре столицы Туниса к зданию МВД.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Тунисе продолжаются с 16 января. Участники акции, которая переросла в масштабные беспорядки с поджогами и погромами, в настоящее время требуют отпустить задержанных.

Акция проходит в годовщину так называемой жасминовой революции, которая датируется 14 января2011 г. Тогда протесты привели к отставке президента Зин эль-Абидина Бена Али.