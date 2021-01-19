Москва, 19 января, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Потребительские ожидания населения России снизились в IV квартале 2020 года. Об этом сообщает 19 января Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

«Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения, в IV квартале по сравнению с III кварталом снизился на 4 процентных пункта и составил минус 26%», — говорится в сообщении.

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу, по оценке Росстата, снизился в IV квартале на 7 процентных пунктов — до минус 22%.

Сообщается, что доля респондентов, положительно оценивающих изменения в экономике страны в течение ближайших 12 месяцев, в IV квартале уменьшилась до 11% по сравнению с III кварталом. Доля негативных оценок увеличилась до 44% с 36% соответственно, а доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России останется прежней, снизилась до 42% с 45%.