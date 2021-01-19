Тегеран, 19 января, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Ряд американских официальных лиц, в том числе президент США Дональд Трамп, оказались под санкциями Ирана, сообщается 19 января в распространённом заявлении иранского МИД.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

По словам официального представителя иранского внешнеполитического ведомства Саида Хатибзаде, санкции вводятся также в отношении американского госсекретаря Майка Помпео, экс-главы Пентагона Марка Эспера и нынешнего и.о. министра обороны Штатов Кристофера Миллера.

Также, отмечает иранский дипломат, под санкции попали американский министр финансов Стивен Мнучин, глава ЦРУ Джина Хаспел и экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Кроме того, санкции коснулись бывшего американского спецпосланника по Ирану Брайана Хука, его преемника Эллиота Абрамса и главы управления по контролю над иностранными активами американского минфина Андреа Гаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иранский президент Хасан Рухани заявил, что политика администрации Трампа в отношении Ирана нанесла иранскому народу большой вред.