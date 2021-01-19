Домбай, Карачаево-Черкесия, 19 января, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Спасатели завершили поисковые работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в Домбае. Пострадавших и погибших, кроме найденных ранее, не обнаружено. Об этом к 17:00 сообщило региональное управление МЧС на официальной странице в Instagram.

09.mchs.gov.ru Спасатели на месте схода лавины в Домбае

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"Спасательные подразделения завершили работы на склоне горы Мусса-Ачитара, где накануне произошел сход снежной лавины. <…> По состоянию на 16:00 19 января обследовано 60 тыс. кв. м снежной массы», — говорится в сообщении.

В поисковых работах 19 января участвовали 79 человек, в том числе от МЧС — 66 человек, применялись две единицы техники. Днем ранее в поисках принимали участие до 230 человек.

Напомним, 18 января в горах Домбая сошла лавина, снесшая на своем пути пункты проката горнолыжного инвентаря и кафе. Под лавиной погиб один человек, остальным шестерым пострадавшим удалось выбраться из-под снега.

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