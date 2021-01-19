Владимир, 19 января, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Во Владимирской области в крещенскую ночь с 18 на 19 января функционировали 34 купели. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, водоёмы и стационарные купели посетили около пяти тысяч человек, но искупались из них только 2784 человека.

Vladimir-city.ru Крещенские купания. Владимир

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У каждой иордани дежурили спасатели, представители правоохранительных органов и органов местного самоуправления — 523 человека, 201 единица техники и шесть плавсредств.

МЧС России организовало обогреваемые палатки для переодевания, у купелей работала полевая кухня. Происшествий не было.