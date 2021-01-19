Челябинск, 19 января, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено расследование уголовного дела против одной из местных жительниц. Её обвиняют в неуплате налогов на сумму более 8,2 млн рублей, сообщает региональное управление СКР.

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По данным следствия, в 2018 и 2019 годах она, имея доход в размере больше 31,5 млн рублей, не сдала налоговую декларацию и не уплатила в бюджет более 4,8 млн рублей. Кроме того, женщина скрыла доход в размере 26,6 млн рублей от продажи нежилого помещения, не уплатив налог в размере более 3,4 млн рублей.

С учётом штрафных санкций общая сумма к оплате составляет более 8,2 млн рублей. Преступление выявили сотрудники полиции. Имущество обвиняемой арестовано, а саму её ждёт суд.