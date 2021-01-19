Нью-Йорк, США, 19 января, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Телефонные линии связи генерального консульства РФ в Нью-Йорке отключены с 18 января, интернет-связь работает с перебоями, сообщает 19 января страница дипмиссии в Twitter.

Gryffindor Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке

«С 18 января американской стороной полностью отключены все городские телефонные линии генконсульства. Периодически возникают перебои с доступом в интернет», — указано в сообщении.

Причиной такой ситуации американская сторона называет некие технические сложности.

«Якобы не могут решить вопрос на протяжении двух суток. Такого просто не было никогда. И у нас не одна и не две линии, а большое число. И такое ощущение, что отключены все разом», — поясняют сотрудники российского генконсульства.

Из-за этой ситуации у граждан РФ и других стран возникают затруднения.

«В этой связи просьба по интересующим вас вопросам обращаться по электронной почте», — рекомендует генконсульство.

Уточняется, что необходимые для этого адреса можно найти сайте newyork.mid.ru.