Красногорск, 19 января, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Заполняемость трибун на спортивных мероприятиях в Подмосковье не должна превышать 20% от максимальной вместимости. Такое решение принял Роспотребнадзор, сообщается на сайте правительства Московской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Социальная дистанция на трибунах

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Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков напомнил, что с 14 декабря 2020 года власти Подмосковья разрешили зрителям посещать соревнования при условии соблюдения необходимых требований. После этого Роспотребнадзор указал, что не против этих мер, однако уточнил необходимые требования для посещения спортивных мероприятий зрителями.

«В Роспотребнадзоре ответили, что они не против присутствия зрителей, согласно предписаниям Роспотребнадзора. То есть должны соблюдаться все необходимые требования: наличие масок, перчаток, термометрии, дезинфекции и, конечно же, социальной дистанции. Как раз получится не более 20% от полной вместимости трибун спортивных сооружений», — сообщил Терюшков.