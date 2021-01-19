Курск, 19 января, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Курской области с 18 на 19 января крещенские богослужения посетили около семи тысяч курян и более двух тысяч совершили омовения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Kurskadmin.ru Крещенские купания. Курск

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Число желающих окунуться в иордани по сравнению с 2020 годом уменьшилось в три раза.

В регионе было оборудовано 37 купелей. Праздничные богослужения прошли в 69 храмах Курской области.