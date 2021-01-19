Москва, 19 января, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Объём наличных рублей в обращении в России в ноябре сократился впервые с начала 2020 года. Об этом говорится в опубликованном 19 января информационно-аналитическом комментарии Банка России.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Наличные

«Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объём наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились», — указывается в обзоре.

Сообщается, что на 1 декабря денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, составил 12,135 трлн рублей против 12,158 трлн рублей на 1 ноября.

Аналитики регулятора считают, что эти данные могут отражать «начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии».