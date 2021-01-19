Сараево, 19 января, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Босния и Герцеговина обязуется не оккупировать Луну или другие небесные тела. Об этом говорится в документе, который был ратифицирован на сессии Парламентской ассамблеи БиГ в Сараево.

Павел Редин ИА Красная весна Полная луна

Это договор о принципах, регулирующих действия стран при исследовании и использовании космоса, включая Луну и другие небесные тела.

«Правила использования космических ресурсов могут подождать, по крайней мере до тех пор, пока земные ресурсы не будут урегулированы», — прокомментировал Мирко Сарович, член Сербской демократической партии (SDS) в парламенте Боснии и Герцеговины.

Большинство депутатов, опрошенных СМИ в зале здания Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины, даже не знали, что содержится в материалах, согласно которым БиГ обязуется не оккупировать Луну и другие небесные тела.

«Я прочитаю это после заседания, можно?» — сказал депутат Ненад Несич, член альянса DNS.

Представитель Партии демократического действия Адиль Османович также хотел бы пропустить этот пункт повестки дня.

В итоге по договору Босния и Герцеговина обязуется, среди прочего, не применять ядерное оружие в космосе.

В договоре говорится, что Вселенная, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению на основании притязаний на суверенитет, посредством использования или оккупации или любыми другими средствами.

Это международный договор, и некоторые парламентарии говорят, что он не является таким приоритетом для Боснии и Герцеговины.

Один из них — депутат Семсудин Мехмедович от Партии демократического действия — заявил: «Пока государство теряет огромное количество жителей, мы отправляем самую свежую рабочую силу в Европу, мы решаем космические проблемы, которые нас совсем не волнуют, но здесь это должно быть согласовано с некоторыми европейскими принципами».