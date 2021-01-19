Тюмень, 19 января, 2021, 17:42 — ИА Регнум. В Тюменской области 19 января 400 осуждённых исправительной колонии №2 приняли участие в праздничных молебнах и крещенских омовениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Пресс-служба УФСИН по Тюменской области Купель в ИК №2 Тюменской области

Верующие осуждённые посетили импровизированную снежную купель, которую выстроили сами.

Отмечается, что с каждым годом количество осуждённых, желающих принять участие в православном обряде, становится больше.