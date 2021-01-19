Ижевск, 19 января, 2021, 17:35 — ИА Регнум. Государственный долг Удмуртии по состоянию на 1 января 2021 года достиг 64,242 млрд рублей свидетельствуют данные Минфина республики. В течение года объем долговых обязательств региона увеличился на 18,2 млрд рублей, или на 28,34%.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Только в течение месяца сумма задолженности региона увеличилась на 9 млрд рублей, или на 16,2%.

В структуре задолженности объем коммерческих кредитов вырос с 19,25 млрд рублей на январь 2020 года до 34,25 млрд рублей на данный момент, или на 15 млрд рублей. Доля кредитов, заимствованных в банках и кредитных организациях, в структуре госдолга выросла с 42% до 54%.

Сумма бюджетных кредитов в течение года выросла с 19,492 млрд рублей до 24,292 млрд рублей, или на 4,8 млрд рублей. Доля средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, при этом снизилась с 42% до 38%.

Объем государственных ценных бумаг снизился на 2,3 млрд рублей, доля ценных бумаг в структуре задолженности также сократилась с 16% до 8%.

В течение декабря вырос объем и бюджетных, и коммерческих кредитов. Так, сумма бюджетных заимствований выросла на 4,8 млрд рублей или на 24,6%, объем коммерческих кредитов увеличился на 4,2 млрд рублей или на 13,65%.

В течение года республика потратила на обслуживание долговых обязательств 2,2 млрд рублей.

В минфине республики пояснили, что регион, как и все субъекты РФ, оказался в сложной экономической ситуации в связи с действием карантинным мер и «неблагоприятной конъюнктурой цен на сырьевых рынках».

«В условиях острого недостатка средств мы были вынуждены привлекать кредитные заимствования для обеспечения первоочередных и неотложных задач», — добавили в финансовом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов говорил президенту России Владимиру Путину, что бюджет республики по итогам года недополучит около 10 млрд рублей на фоне снижения поступлений налоговых и неналоговых доходов до 61 млрд рублей.

В то же время прогнозируется, что по итогам года, объем средств, перечисленных Удмуртией в федеральный бюджет достигнет 143 млрд рублей.