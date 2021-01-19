Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 января, 2021, 17:26 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области завершен конкурс на должность главы городского округа. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Переславля-Залесского.

Администрация Переславля Ирина Строкинова

Как ранее сообщало ИА REGNUM прежний глава городского округа Валерий Астраханцев подал в отставку 26 ноября 2020 года. После его ухода и был объявлен конкурс. Документы для участия в выборах главы подали два кандидата — заместитель главы администрации города Ирина Строкинова и начальник управления экономики администрации города Павел Семенов.

Администрация Переславля Павел Семенов

Согласно условиям конкурса, принимать в нем участие мог гражданин РФ, достигший возраста 21 год, с высшим профессиональным образованием и трехлетним опытом профессиональной деятельности в области государственного или муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции не менее трех лет. Оба участника конкурса условиям соответствуют.

«По итогам отбора конкурс признан состоявшимся. Представленные двумя кандидатами документы всесторонне изучены. Было признано, что кандидаты Строкинова и Семенов прошли конкурсный отбор на должность главы города Переславля-Залесского», — отметил председатель конкурсной комиссии Артем Иванов.

Новый глава Переславля-Залесского будет определен 28 января на очередном заседании городской думы.