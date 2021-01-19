Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Жителей Санкт-Петербурга попросили проголосовать за новый логотип для общественного транспорта города, выбрав из нескольких вариантов. Голосование запустили 19 января на официальной странице СПБ ГКУ «Организатор перевозок» в социальной сети «ВКонтакте».

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №1

На всеобщее обсуждение ведомство предложило пять логотипов, отобранных жюри. Итоги интернет-голосования будут учтены членами жюри при определении победителя конкурса.

Так, логотип №1 — лаконичный знак с узнаваемой городской гербовой архитектурой. Согласно описанию, он визуально приближает изображенный символ к геральдическим образам.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №1

В основе логотипа №2 — лежат несколько ключевых элементов: буква «П» (Петербург) находится внутри буквы «Т» (транспорт), начертания которой созданы в виде классического символа «Т», состоящего из трёх вертикальных линий; стилистика символа отсылает к максимально упрощённой форме колонн Адмиралтейства — одной из архитектурных доминант города.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №2

Логотип №3 — самый понятный и простой, он содержит надпись «Транспорт Санкт-Петербурга».

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №3

Логотип №4 — имеет несколько альтернативных версий —схематичные транспортные маршруты, перекрёстки, дорожные развилки, которые вместе складываются в четырёхконечную путеводную звезду.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №4

«Простота графической части символизирует лёгкость перемещения по городу на общественном транспорте. И благодаря своему цвету ассоциируется с многочисленными реками и каналами», — говорится в пояснительной записке.

Последний, пятый логотип — блок из стилизованных, скруглённых кириллических букв «Т» и «П». Буква «Т» стилизована под стрелку, направленную вверх и вправо, символизирующую движение вперёд. Контур буквы «П» схож с силуэтом корпуса наземного общественного транспорта.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» Логотип №5

«Проголосовать за тот или иной логотип можно по 26 января включительно», — уточнили организаторы конкурса.

В настоящий момент в анонимном голосовании конкурса приняли участие 124 человека. На момент публикации побеждает вариант №2, за него отдали свои голоса 32,26% респондентов. На втором месте вариант №3 — 29,03%, а на третьем — вариант №1 — 23,39% проголосовавших.