Мадрид, 19 января, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Лионель Месси — форвард футбольного клуба «Барселона» — дисквалифицирован на два матча за удар соперника в финале Суперкубка Испании, передает 19 января издание sport.es.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

В решающем матче сине-гранатовые встречались с «Атлетиком» (Бильбао) — 2:3. Месси получил красную карточку впервые в карьере и был удален с поля на 121 мин. финала Суперкубка Испании после удара рукой по голове нападающего «Атлетико» Асьера Вильялибре.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал удаление Месси:

«Я понимаю Месси. Я даже не могу подсчитать, сколько фолов было совершено на нем».