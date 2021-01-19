Обнинск, Калужская область, 19 января, 2021, 18:10 — ИА Регнум. Сосна «Лира», которая растёт недалеко от центрального входа в городской парк Обнинска (Калужская область), занесена в Национальный реестр удивительных деревьев России, сообщили 19 января корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru Сосна «Лира» растёт в городском парке Обнинска

Это единственное дерево в городе, имеющее собственное имя. Сосна с симметрично раздвоенным стволом напоминает форму романтического музыкального инструмента, ставшего символом искусства и культуры, отчего и назвали дерево — «Лира». С этой сосной связаны многие личные воспоминания старожилов города. Вырезки из литературных упоминаний о дереве хранятся в Музее истории города Обнинска. В сентябре 2020 года около сосны установили художественное ограждение, созвучное образу дерева. Ограждение выполнено по эскизам обнинского художника Александра Шубина.

Национальный реестр удивительных деревьев России учреждён советом по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ в рамках всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы». Данная программа помогает находить и сохранять уникальные деревья, представляющие природную, культурную и историческую ценность для страны.