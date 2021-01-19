Стамбул, Турция, 19 января, 2021, 17:08 — ИА Регнум. Спуск на воду корабля «Стамбул» — первого в Турции отечественного фрегата (класс I) — состоится 23 января, сообщает 19 января Anadolu.

alexeyklyukin Турецкий флаг

«Стамбул» построен в рамках национальной турецкой программы военных судов MILGEM, курируемой управлением оборонной промышленности при администрации президента республики.

Корабль построен на одной из оборонных верфей Стамбула. Его длина 113 м, ширина — 14,4 м, водоизмещение — три тысячи тонн.

Отмечается, что фрегат оснащён турецкой системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также системой запуска ракет типа «земля-воздух».

Добавим, что «Стамбул» стал первым отечественным фрегатом Турции. Ранее ВМС Турции в рамках проектов MİLGEM было построено четыре военных корабля — корветы класса «Ада».