Москва, 19 января, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции в российские компании сократились более чем в 20 раз в 2020 году. Об этом сообщает 19 января пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Инвестиции

Согласно данным регулятора, общий объём прямых иностранных инвестиций за минувший год составил $1,4 млрд против $28,9 млрд в 2019 году.

При этом в IV квартале 2020 года был зафиксирован отток прямых иностранных инвестиций на $0,9 млрд против притока в $4,7 миллиарда годом ранее.