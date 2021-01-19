Токио, 19 января, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Японии сильные снегопады повлекли не только коллапс на автомобильных дорогах, но и гибель более 60 человек, пытавшихся расчистить свои дома, сообщил 19 января на пресс-конференции в Токио министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.

Хиросигэ Андо. Станция Камбара. Вечерний снег. 1833-1834

По его словам, правительство страны окажет экстренную финансовую помощь районам, не справляющимся с уборкой снега.

«Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке», — цитирует ТАСС слова Кадзуеси Акаба.

Он рассказал, что более 60 человек погибли под снежными завалами, а также в ходе попыток очистить крыши своих домов от снега.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Японии с декабря 2020 года продолжаются мощные снегопады, из-за которых регулярно происходят сбои дорожного движения и аварии в сетях электроснабжения.