Москва, 19 января, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Тяжелоатлет Михаил Кокляев проведет бой с блогером и бойцом ММА Артемом Тарасовым — в рамках проведения уникального чемпионата по боксу, передает 19 января РЕН ТВ.

Maks D Михаил Кокляев

Турнир поп-бокс между известными профессиональными спортсменами и популярными блогерами пройдет в столице России — Москве. По итогам лицензию профессионалов получат популярные блогеры.

«…Я думаю, что бой будет непростым, но интересным, как для меня, так и для него», — заявил Тарасов.

Кокляев, в свою очередь, также оценил свои шансы на победу:

«Для меня это спортивная составляющая… Тарасов — не крайняя моя точка в поп-боксе, я хочу двигаться дальше», — заявил спортсмен.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут другие спортсмены и блогеры. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), боец Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу Тайсон Дижон, бывший регбист Денис Вильданов и самбист Максим Новоселов.