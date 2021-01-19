Ярославль, 19 января, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Врач «Ярославской станции скорой медицинской помощи» Валерий Голубев награжден общественной медалью «За жертвенное служение». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.

Департамент здравоохранения ЯО Валерий Голубев (слева) получает награду

Медаль «За жертвенное служение» сегодня была вручена ярославскому медику. Отмечается, что награду Валерий Голубев заслужил за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Валерий Викторович остаётся преданным медицинскому призванию уже 29 лет. Сейчас обладатель высшей квалификационной категории работает врачом общепрофильной выездной бригады, в совершенстве владеет всеми методами диагностики и реанимации. На его профессиональном счету множество спасённых жизней. Пациенты и администрация станции многократно отмечали его благодарностями. По словам коллег, за годы работы Валерий Голубев проявил себя как грамотный специалист, умеющий работать в экстренных ситуациях, своевременно принимающий единственно правильное решение. Он любит свою работу и чутко относится к пациентам», — отметили в ярославском депздраве.

Департамент здравоохранения ЯО Коллектив станции в Ярославле

Сначала Валерий Голубев работал фельдшером, а с 1999 года трудится врачом «Ярославской станции скорой медицинской помощи».

Медаль «За жертвенное служение» учреждена общероссийским общественным движением «Россия Православная». Она вручается «за многолетние труды во славуОтечества, веры и народа российского».