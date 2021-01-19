Ставрополь, 19 января, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за минувшие сутки скончались восемь человек, заразившиеся коронавирусом. Общее число случаев летального исхода за все время пандемии достигло 863, сообщили 19 января в федеральном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Отметим, что с начала 2021 года на Ставрополье ежедневно фиксируется 7−8 случаев смерти пациентов от COVID-19, лишь 6 января этот показатель составлял два человека. Общее число умерших от осложнений, вызванных заражением опасной инфекцией, в крае к 19 января достигло 863 человек. Это второй показатель в СКФО после Дагестана (1194 умерших)

В настоящее время в Ставропольском крае госпитализированы 2208 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в тяжелом состоянии находятся 295 человек, еще 1054 пациента — в состоянии средней степени тяжести. Для 35 из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

Всего в крае заразились коронавирусом 39 655 человек (+234 за сутки), из них вылечились 35 487 пациентов (+199).