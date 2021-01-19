Калуга, 19 января, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 160 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 19 января. Днём ранее, 18 января, в регионе было зарегистрировано 163 подтверждённых случая.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 24 тыс. 126 человек, 1886 человек находятся на лечении, 22 тыс. 39 человек выздоровели, 201 человек умер.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (377), в Обнинске (168), Боровском (121) и Кировском (115) районах.