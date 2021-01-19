Москва, 19 января, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 января оценил возможность проведения чемпионата мира (ЧМ) по хоккею 2021 г. в России.

Антон Абрамов ИА Красная Весна Хоккей

По его словам, пока инициатив от Международной федерации хоккея (IIHF) не поступало, а решения принимает именно данная организация. Кроме того, Песков подчеркнул, что РФ сожалеет о переносе ЧМ из Белоруссии.

«Мы … можем сожалеть, что такие решения пришлось принять», — сказал он.

«РФ, со своей стороны, с этой федерацией всегда находится в весьма конструктивных отношениях», — добавил Песков.

Белоруссия лишилась права провести ЧМ 18 января. В IIHF данное решение объяснили соображениями безопасности.

ЧМ-2021 должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня.