Лондон, 19 января, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Челси» (Лондон, Великобритания) может уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда после перенесенного матча 18-го тура чемпионата Англии против «Лестер Сити». Об этом передает 19 января Talk Sport.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Фрэнк Лэмпард

Лэмпарда отправят в отставку в том случае, если команда проиграет «лисам» — в Лестере 19 января.

При этом в команде не хотят расставаться со специалистом, учитывая его заслуги в качестве игрока. Также в клубе помнят, что в прошлом сезоне он вывел «синих» в ЛЧ.

Ранее сообщалось, что владелец клуба Роман Абрамович рассматривает вариант с уходом Лэмпарда с поста рулевого «синих». В качестве одной из возможных замен фигурирует имя Шевченко, который в 2004 году становился обладателем приза «Золотой мяч», передает Le10Sport.