Берлин, 19 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Экологический фонд основан и официально признан в Германии для поддержки проекта «Северный поток — 2», пишет 19 января Schweriner Volkszeitung.

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Об том заявил министр энергетики земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. К настоящему моменту фонд считается официально учреждённым, поскольку его юридически признала служба по надзору за фондами при минюсте.

Пегель «Тем самым фонд учреждён и сейчас ведёт свою собственную жизнь».

Напомним, вокруг проекта «Северный поток — 2» ведётся экономическая война: США всячески стараются не допустить завершение проекта, в том числе задействуя экологическую тему.