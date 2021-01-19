Астрахань, 19 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Астраханской области для крещенских купаний было оборудовано 46 специальных мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

30.mchs.gov.ru Крещенская купель в Астрахани

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У каждой иордани дежурили спасатели, представители правоохранительных органов и органов местного самоуправления. Всего в регионе было задействовано 347 человек личного состава и 72 единицы техники. Происшествий во время крещенских мероприятий не было, заявили в МЧС.

В областном центре в купаниях приняли участие почти 1,8 тыс. человек. До этого в 22 храмах Астрахани прошли праздничные богослужения, которые посетили более 3,5 тыс. человек.