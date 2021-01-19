Полигон «Красный Бор» под Петербургом оградят эшелонированной завесой
Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Первым этапом работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне токсичных промышленных отходов «Красный Бор» в Ленинградской области станет создание противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в пресс-службе ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор».
Решение о создании завесы было принято в Москве на заседании комиссии по экологии Общественного совета Госкорпорации «Росатом», которой поручено обезвреживание и рекультивация опасного полигона под Петербургом.
«Противофильтрационная эшелонированная завеса включает систему барьеров (противофильтрационных завес), контрольную систему, контрольно-инъекционную систему и систему сбора фильтрата», — отметили в Дирекции.
Противофильтрационная завеса защитит грунт, грунтовые и поверхностные воды от проникновения фильтрата с полигона и поспособствует повышению уровня экологической безопасности Ленинградской области.
В рамках изысканий, которые проводили специалисты Института геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, были изучены фильтрационные свойства кембрийских глин по всей глубине слоя, уточнены границы захороненных карт (котлованов с отходами) и изучена сетка движения подземных вод в районе полигона.
В частности, было установлено, что вклад полигона в загрязнение поверхностных вод является определяющим на протяжении до 1,5 км от его границ. Загрязнение подземных вод за пределами полигона не связано с выносом с полигона.
После создания противофильтрационной эшелонированной завесы вокруг полигона предусмотрено создание инфраструктуры для переработки содержимого открытых карт (включая укрытие) и рекультивация территории объекта, пояснил первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов ФГУП «Федеральный экологический оператор» Максим Корольков.
Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» включены в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология» и должны быть выполнены до 2024 года. Исполнителем работ назначено ФГУП «Федеральный экологический оператор» — предприятие Госкорпорации «Росатом». 5 июня 2020 года ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона «Красный Бор» и ФГУП «Федеральный экологический оператор» заключили государственный контракт на выполнение работ по проектированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде.
Напомним, полигон «Красный Бор» в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Полигон был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов со всего Северо-Запада СССР, включая Прибалтику. Территория полигона — 67,4 га, включает 70 карт-накопителей, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.