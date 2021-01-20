Киев, 20 января, 2021, 05:37 — ИА Регнум. Андрей Деркач, прославившийся разоблачениями грязных делишек Джо Байдена и его сына Хантера на Украине, попал под американские санкции. Почему свою борьбу против «вмешательства в американские выборы» Вашингтон решил начать с Украины, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы в США

Интересно, что распоряжение, на основании которого введены преследования в отношении Деркача и еще нескольких украинцев, было подписано еще Дональдом Трампом, который не смог как следует воспользоваться украинскими разоблачениями в ходе предвыборной борьбы. Украина же была выбрана в качестве пробной площадки для преследования «нездорового иностранного влияния» по причине ее ничтожного веса в международных делах, вроде как и далеко, и ни на что не повлияет.

Под санкции Деркач и его компания попали по обвинению в «скоординированном мошенничестве», хотя никакого суда в их отношении не было. Это интересная практика, напоминающая проскрипции в Древнем Риме, когда политически проигравшая сторона становилась преступниками автоматически. Но теперь все, кто посмел критиковать «священную» фигуру Джо Байдена записываются Вашингтоном в преступники, не так ли? Читайте статью Андрея Ганжи «Американские «проскрипции»: украинский пример».