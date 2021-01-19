Харьков, Украина, 19 января, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Станция метро «Победа» в Харькове затоплена, сообщают 19 января в пресс-службе метрополитена.

Anaxibia Станция метро «Победа». Харьков

Причиной затопления стал прорыв водопроводной трубы, который случился утром сегодня, 19 января. Вода протекла сначала на балкон станции, затем она попала на платформу.

Были приняты меры по устранению причин и последствий ЧП: водопровод был перекрыт, проводится ремонт повреждённой трубы.