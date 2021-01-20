Москва, 20 января, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Судьбу цифрового рубля обсуждают многие эксперты-экономисты, защищая те или иные формы его существования в российской экономике. Почему так важно точно определить, «что такое цифровой рубль», рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Цифровой рубль мог бы взять на себя роль, которую ныне исполняет рубль безналичный, а мог бы стать чем-нибудь другим. Но пока нет четкой формулировки правил, по которым будет существовать цифровой рубль, говорить о его влиянии на экономику России затруднительно.

Гораздо более интересный прогноз можно составить, наблюдая за перипетиями банковских систем и экономик тех стран, которые уже ввели у себя цифровую валюту в той или иной форме, чему нас может научить опыт, например, Китая, и нет ли в потоке восхваления цифровых валют подводных камней? Читайте статью Галины Смирновой «Есть ли офлайн-жизнь у цифрового рубля?».