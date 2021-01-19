Москва, 20 января, 2021, 02:31 — ИА Регнум. Высказывания последнего генсека СССР Михаила Горбачева могут служить своеобразным барометром, показывающим настроения высокопоставленных западных деятелей по поводу мировых событий. Как Горбачеву удается это делать, не будучи принятым в западную элиту и о чем говорит его последнее публично выраженное «беспокойство», рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачев

Судя по участию Горбачева в разного рода фондах и организациях, его еще долго пытались «пристроить к делу» после того, как он столь эффектно поучаствовал в развале СССР. Попытки закончились неудачей, все постсоветские инициативы с участием Горбачева никакого влияния ни на что не оказали. Но вот сам Горбачев, судя по его дальнейшему поведению, научился в ходе скитаний по всем этим фондам тонко улавливать политические настроения с учетом так или иначе открывшейся ему относительно глубинной информации.

Поэтому стоит иногда слушать, что говорит Горбачев, хотя бы для того, чтобы понять некоторые особые аспекты в стратегии Запада, которые иначе могли бы остаться в тени. Например, многие догадываются о том, что «штурм Капитолия» в США был результатом провокации. Чем же так замечательно высказывание Горбачева по поводу последних событий в США? Читайте статью Владимира Павленко «Почему и чем недавние события в Вашингтоне так разволновали Горбачёва?».