Красногорск, 19 января, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В 2020 году объем заготовки дров жителями Подмосковья сократился более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом 19 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

Так, в общей сложности в 2020 году объемы отпущенной населению подмосковными лесничествами древесины на дрова составили 3355 кубометров. Годом ранее этот показатель составлял 7190,98 кубометра, отметила в региональном комитете лесного хозяйства.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Андрея Разина, подобная тенденция может быть связана с увеличением в регионе количества газифицированных населенных пунктов, а также с тем, что гражданам разрешили бесплатно собирать валежник в лесу.