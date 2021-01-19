Тюмень, 19 января, 2021, 15:54 — ИА Регнум. В Тюмени на водоочистных сооружениях проведён обряд освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают Крещение Господне — все новости»

В праздник Крещения Господня 19 января в Тюмени из крана бежит освящённая вода. Обряд на водозаборах города совершил протоиерей Григорий Мансуров.

«В праздник Крещения Господня вода освящается во всем мире. Без воды невозможна жизнь на Земле, и естество воды является одним из первых. Какой бы ни была вода, она испаряется и возносится на небо, чтобы потом упасть на землю чистым дожем или снегом», — сообщил отец Григорий с наилучшими пожеланиями тюменцам.