Москва, 19 января, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Уровень комфорта на пенсии, оцененный российскими гражданами целиком и полностью зависит от тех трат, которые им предстоят, когда она закончат свой трудовой стаж, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Алексей Корин. Старуха у окна (фрагмент). 1900

«Понятно, что в крупных городах жизнь заметно дороже, именно поэтому жители Москвы назвали цифру в 65 тыс. рублей, как комфортную для жизни на пенсии. В регионах, конечно, запросы куда скромнее. Но и расходы ниже. В целом же озвученные суммы далеки от реальных.

Коэффициент замещения (то есть соотношение величины пенсии к последней заработной плате) в России продолжает неизменно снижаться и уже вплотную приближается к знаковой отметке в 30% (параметр находится в диапазоне 20−34%. Для сравнения, пенсионеры высокоразвитых государств получают от 40% до 70% своей предыдущей зарплаты).

На сегодняшний день у России нет никаких шансов заметно повысить коэффициент замещения. В самом лучшем случае (да и то исключительно за счет повышения пенсионного возраста, что приведет к увеличению числа трудящихся и снизит количество пенсионеров), падение удастся приостановить.

С учетом того, что средняя зарплата в Северо-Западном федеральном округе составляет сейчас 52 тыс. 223 рубля, в Центральном ФО — 36 тыс. 610 рублей, в Северо-Кавказском ФО — 27 тыс. 765 рублей, в Приволжском ФО — 32 тыс. 820 рублей, в Уральском ФО — 42 тыс. 299 рублей, в Сибирской ФО — 39 тыс. 647 рублей, а в Дальневосточном ФО — 52 тыс. 933 рублей, при текущем коэффициенте замещения получить пенсию в 45 тысяч рублей у подавляющего большинства пенсионеров никак не получится.

Более того, корректней учитывать не среднюю, а медианную или модальную зарплаты по стране. Первая находится в районе 34 тыс. рублей, вторая составляет около 23 тыс. рублей.

Как видим из приведенных цифр, российские граждане в большинстве своем считают комфортной пенсию, превышающую среднюю зарплату по стране или их федеральному округу. А уж про модальную зарплату говорить и вовсе не приходится», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России назвали сумму в 45,6 тыс. рублей достаточной для комфортной жизни на пенсии.

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