Вашингтон, 20 января, 2021, 06:31 — ИА Регнум. От коронавируса к новым ужасам, так, с точки зрения многих хорошо информированных экспертов, будут развиваться события в ближайшем будущем. Почему эта точка зрения вполне правомочна, рассуждает редактор ИА REGNUMЮрий Баранчик.

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

Все меньше выбора, все больше принуждения ожидает гражданина «развитых стран» завтра. Похоже, что коронавирус был лишь небольшой разминкой перед приходом к власти в США людей, под предлогом «демократии и защиты прав» готовых лишить самых привычных свобод. вроде свободы слова. Тут даже политические события пошли в ногу с медицинскими. Сомневаться в естественном происхождении коронавируса, вызывающего ковид, запрещено.

Но теперь когда-то самая демократичная страна запрещает сомневаться в победе одного из кандидатов на выборах президента этой страны, хотя поводов для сомнений более чем достаточно. А информационный прессинг плюс продолжающаяся борьба за сокращающиеся ресурсы готовят почву для совершенно еще невиданных человечеством войн и диктатур. Будущее выглядит все более угрожающим.

Читайте статью Юрия Баранчика «Тень либерально-цифрового фашизма опускается над США».