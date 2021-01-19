Мир готов уйти в технологическое завтра. А к чему готовиться России?
Москва, 20 января, 2021, 01:20 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе российскую экономику ждут нелегкие времена, и чтобы избежать отставания, надо браться за ум уже сейчас. Почему впереди могут поджидать большие экономические неприятности, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.
Несмотря на все утверждения о том, что Россия уже надежно «слезла с нефтяной иглы», поставки углеводородов за рубеж остаются существенной долей получаемой Россией внешнеторговой прибыли. Поэтому готовность Европы начать переход на безуглеродную энергетику и сама по себе довольно тревожна для экспортных перспектив российских углеводородов.
Но это только одна сторона медали. Похоже, что поставки в Китай, на которые также возлагались немалые надежды, могут натолкнуться на готовность самого Китая разрабатывать недавно обнаруженные собственные запасы нефти и газа, причем запасы эти могут оказаться довольно значительными. Что же остается в таком случае для России, чем ей торговать в будущем? Особенно учитывая угрозу безнадежного отставания от передовых производственных технологий. Читайте статью Галины Смирновой «Лучшее — позади, худшее — впереди: прогнозы известного экономиста».